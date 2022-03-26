السعودية: السيطرة على حريق خزانين نفطيين في جدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، السيطرة على حريق خزان النفط الثاني في محطة أرامكو في جدة، حسبما ذكرت "العربية".

وذكر الدفاع المدني السعودي، أن 50 فريقًا ميدانيًا شارك في جهود الإطفاء في محطة توزيع البترول التابعة لشركة أرامكو، في جدة.

وشنت الميليشيات الحوثية، سلسلة هجمات في الساعات الأولى صباح اليوم السبت، استهدفت منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.

وفي وقت لاحق قال التحالف بقيادة السعودية الجمعة إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة تعرضت لهجوم وتمت السيطرة على حريق شب في خزانين بالمنشأة النفطية.

وتضمن بيان للتحالف إنه لم تقع خسائر بشرية نتيجة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.