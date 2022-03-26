"الشهادة موجودة".. رئيس "صحة النواب" يؤكد استمرار الزمالة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس الصحي المصري هو مجلس مستقل يتبع رئاسة الجمهورية، ولا يتبع وزارتي الصحة أو التعليم العالي.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية"، بحضور الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأضاف حاتم أن "مجلس أمناء المجلس الصحي المصري يضم كافة الوزارات التي لها علاقات بالتدريب والتعليم بالمجال الصحي".

وشدد على أن المجلس الصحي لم يأت لإلغاء ما قبله من هيئات ومجالس، بل لضمان استمرارها، إذ أن الزمالة المصرية التي تعطي شهادة البورد المصري ستستمر تحت عباءة المجلس الصحي المصري.

وتابع: "الشهادة موجودة والناس اللي سجلت في الزمالة هيكملوا".

ولفت إلى أن هيئة التدريب الإلزامي التي تعقد امتحانات مزاولة المهنة للأطباء ومن المهم أن تستمر تحت عباءة المجلس الصحي المصري هي الأخرى، لأننا نكمل على ما تم إنجازه في السنوات الماضية.