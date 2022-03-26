الزراعة" تصدر العدد السادس من "دليل الخدمات" بشأن التشجير والبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم السبت، العدد السادس من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن.

ويستعرض هذا العدد عبر فيديو وإنفوجراف، الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للتشجير والبيئة التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

وتقدم الإدارات التابعة للإدارة المركزية للتشجير، وفقًا للإنفوجراف، توفير عقل وعيون لنباتات الزينة، وتوفير بذور وشتلات جاهزة للزراعة، وتوفير أنواع جديدة من التوت الياباني والهندي، وتنفيذ أعمال التشجير على الطرق وبجوار الترع والمصارف، فضلًا عن توفير شتلات وتقاوي جيدة وأصناف مستنبطة للحصول على إنتاجية عالية حسب كل منطقة زراعية، وبحيث تكون مقاومة للآفات الزراعية والأمراض.

وتنتج الإدارة المخصب الحيوي EM والذي يسهم في: تقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية، وتحسين خواص التربة الزراعية، ورفع الإنتاجية الزراعية للمحاصيل، بسعر رمزي مقارنةً بالمخصبات الحيوية الأخرى، ويوجد العديد من الاستخدامات الأخرى لهذا المخصب وبشكل خاص في مجال الإنتاج السمكي والداجني والحيواني.

وتقدم الإدارة عبر منافذ البيع منتجاتها وخدماتها؛ ومنها: منفذ بيع طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، منفذ بيع الدقي بجوار مستشفى الزراعيين، ومنافذ الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، ومنافذ مديريات الزراعة بالمحافظات، فضلاً عن منافذ اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظات.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليًّا إصدارات متنوعة: "الزراعة في أسبوع"، الذي يلقى الضوء على أنشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل أسبوع، و"الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، وإصدره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلًا عن الإصدار الرابع "أرقام في الزراعة" الذي يبرز أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت فيه، في إطار الخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.