رئيس "صحة النواب": إصدار لائحة المجلس الصحي المصري خلال 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تحتفل بصدور قانون المجلس الصحي المصري رسمياً ونشره في الجريدة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية"، بحضور الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

يشارك في الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، واللواء طبيب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وأضاف حاتم أن "اللجنة المختصة بالقانون تضع اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور وبه كافة التفاصيل التنفيذية".

وتابع: "بداية الحلم لهذا القانون وأول اجتماع كان في عام 2007 بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور رشاد برسوم، وكنا أعضاء بهذه اللجنة وكان حلم بالنسبة لنا أن نبدأ تطبيقه على الأطباء، ليطبق القانون على كل الفريق الصحي وأي مهنة صحية غير موجودة للقانون يضيفها رئيس الوزراء".