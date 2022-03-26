"عبدالغفار": المجلس الصحي المصري يضع مصر على الخريطة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن تفعيل قانون المجلس الصحي المصري سينقل مصر نقلة نوعية في الشهادات الطبية، ويضع مصر على الخريطة الصحية العالمية.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية".

يشارك في المؤتمر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، واللواء طبيب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وأوضح عبدالغفار أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أشهر، وبدأنا العمل عليها في الوقت الراهن.