استعدادًا لـ cop27.. وزيرة البيئة تطلق الحوار الوطني الأول للتغيرات المناخية من شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، الحوار الوطني الأول للتغيرات المناخية من مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، استمرارًا لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلي أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ والإعلاميين والمجتمع المدني والمحلي والشباب وممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من شباب اليوتيوبر ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة البيئة.

وأكدت فؤاد أن إطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية هو رسالة للعالم بأن مؤتمر المناخ السابع والعشرين هو مؤتمر تنفيذي بالدرجة الأولى؛ تبدأ فيه مصر بنفسها كرسالة للعالم من أرض السلام للسلام مع الطبيعة، للحد من آثار التغيرات المناخية على كل المستويات بدءًا من المواطن وبمشاركة الإعلاميين ورجال الدين والمجتمع المدني والشباب والمرأة للتصالح مع كوكب الأرض، لتكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 ؛ هو بداية التحول إلى التنفيذ عالميًّا بدمج التصدي للتغيرات المناخية في حياة الأفراد والمجتمع ككل، وإعداد الشراكات مع القطاع الخاص على كل المحافظات المصرية .

وأضافت فؤاد أن مصر أعطت قضية رفع الوعي أهمية كبرى؛ لأنها حجر الزاوية في تعريف المواطن كيف يسهم في التصدي للتغيرات المناخية من خلال الحياة اليومية بترشيد استهلاكه من المياه والطاقة والموارد، ومن هنا جاء إطلاق الحوار الوطني ليبدأ بكل محافظات مصر .

وأوضحت وزيرة البيئة أن العمل على استضافة مؤتمر المناخ جاء إيمانًا من القيادة السياسية بالعمل البيئي ودور مصر في التصدي لها؛ لذلك جاء التكليف بالإعداد للمؤتمر من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لإظهار مصر بشكلها الجديد التنموي وبجهودها ومشروعات تراعى فيها حماية البيئة في طريقها للجمهورية الجديدة التي تراعي التنمية المستدامة في مشروعاتها كافة، والتصدي لآثار التغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر ومشروعاتها للتصدي للتغيرات المناخية؛ ومن أهمها مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف، بالإضافة إلى مشروعات حماية دلتا النيل واستخدام الطاقة المتجددة والطاقات البديلة الصديقة للبيئة ومشروع إمبان للطاقة.. وغيرها من المشروعات التي تعمل مصر على إقامتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تتعدى 1%.

وأشارت فؤاد إلى أننا لا بد أن نعي جيدًا أن التغيرات المناخية أصبحت الآن حقيقة واقعة في حياتنا، ولا بد أن نسهم جميعًا في حلها لأننا جميعًا نحصد آثارها في ما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة من حرائق الغابات وغيرها من الآثار العالمية.

وأعلنت وزيرة البيئة أول جائزة للصحافة والإعلام البيئي عن التغيرات المناخية بمصر بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية باسم الراحلة الصحفية سوزان زكي؛ تقديرًا لجهودها في نشر الوعي بقضايا المناخ والبيئة التي دامت لفترة تتجاوز الأعوام العشرين.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن جهود تطوير مدينة شرم الشيخ وبنيتها التحتية على مدار السنوات الماضية، كانت عاملًا مهمًّا في اختيارها استضافة العديد من المؤتمرات العالمية كمؤتمر التنوع البيولوجي ومنتدى شباب العالم، وصولًا إلى مؤتمر تغير المناخ COP27 والذي يعد من أكبر وأهم المؤتمرات العالمية من حيث الأهمية وحجم المشاركة الذي يصل إلى الآلاف من المشاركين؛ بهدف تحويل شرم الشيخ لمدينة مؤتمرات عالمية، خصوصاً أن سياحة المؤتمرات من السياحات المهمة في دعم الدخل القومي، موضحًا أن كل أفراد المحافظة يعملون كفريق واحد على قدم وساق للانتهاء من خطط تطوير المدينة وتحويلها إلى مدينة خضراء قبل بدء فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في الشهور الأخيرة من العالم الحالي، في ظل الدعم المتواصل من القيادة السياسية وكل أعضاء الحكومة، ودعم متواصل من وزارة البيئة.

واستعرض المحافظ بعض ملامح تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وسياسات تقليل الانبعاثات بها، ومنها استقبال 300 أتوبيس نقل كهربي بالتعاون مع وزارة البيئة، وإقامة جراج بالتعاون مع وزارة النقل على مساحة 100 ألف م2 تحوي شواحن للسيارات الكهربية، والعمل على تحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال 150 ميكروباصًا لأخرى جديدة تعمل بالغاز أو الكهرباء، مع تطوير محطات الوقود بالمدينة لتضم الغاز الطبيعي وشواحن الكهرباء، إلى جانب التعاون مع وزارتي السياحة والبيئة لتحويل فنادق المدينة لفنادق خضراء بمجموعة من الضوابط منها استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء، ومنها حديقة نموذجية بالتعاون مع وزارة البيئة وإقامة أخرى بالقرب من جامعة سلمان لتكون رئة جديدة للمدينة، وأيضًا تطوير مجموعة من المزارات مثل خليج نعمة وافتتاح متحف الحضارات الإنسانية، والسوق القديمة، وجامع الصحابة وكنيسة السمائيين.

كما استعرض الدكتور عمرو أسامة، مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، مشيرةً إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.