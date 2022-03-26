تشييع جنازة رجائي عطية نقيب المحامين من مسجد عمر مكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وذلك عقب انتهاء صلاة العصر.

ويشارك في الجنازة عدد كبير من المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين العامة والفرعيات.

ومن المقرر عقب تشييع الجنازة، أن يتحرك الجثمان إلى النقابة العامة، ثم يتوجه بعدها الجثمان للدفن بمقابر الأسرة في أكتوبر.

وتوفي اليوم نقيب المحامين إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

ورجائي عطية مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر، وهو نجل النقيب "عطية عبده" المحامي، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين المصرية خلفًا لسامح عاشور.