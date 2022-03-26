أكثر من 9525 طن.. ضبط 9 آلاف قضية تموينية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها خلال أسبوع، وتم ضبط 9527 قضية تموينية متنوعة، من بينها 143 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1058 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 142830جنيه، وضبط 10 قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (92042 لتر) لبيعها في السوق السوداء.

وضبط 9040 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت أكثر من 9525 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 376 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت (أكثر من 1264 طن- 355.584 ألف عبوة غذائية – 482.224 ألف قطعة متنوعة)، وكذا ضبط (26) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (أكثر من 5 طن – 1892 عبوة زيت طعام).

وضبط 68 قضية في مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (أكثر من 723 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف"- 13440عبوة "سلع غذائية - زيت طعام" – 310000 بيضة).

وضبط 9 قضايا في مجال حجب مواد البناء، بمضبوطات بلغت (5035 طن "حديد تسليح"- 141 طن "أسمنت")، وضبط 9 قضايا في مجال البيع بأزيد مواد البناء، بمضبوطات بلغت أكثر من (369 طن "حديد تسليح" - 314 طن "أسمنت").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.