"قضاة مصر" ينعي نقيب المحامين رجائي عطية: "أفنى عمره في محراب العدالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ببالغ الحزن والآسي الفقية القانوني رجائي عطية نقيب المحامين.

وتوفي رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة اليوم السبت،

وذكر نادي القضاء في بيان اليوم: "رجائي عطية أفنى عمره في محراب العدالة وأثرى المكتبة القانونية والثقافية بالعديد من مؤلفاته".

وواصل: "لا ينسي نادي قضاة مصر للراحل مدي حبه وتقديره للقضاء والقضاة ومواقفه الوطنية المخلصة".

وأتم: "رحم الله الفقيد والهم أهلة وذويه ومحامين مصر جميعا الصبر والسلوان وأنا لله وأنا اليه راجعون".

رجائي عطية عبده، مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر.

ورجائي عطية نجل النقيب "عطية عبده" المحامي، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين المصرية خلفًا لسامح عاشور.