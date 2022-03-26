كشف غموض 61 حادث قتل وسرقة وضبط 14 تشكيلاً عصابيًا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، كشف غموض 61 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي91 متهماً.

وضبط 14 تشكيل عصابي، ضموا 41 متهمًا، اعترفوا بارتكاب 57 حادث سرقة متنوعة، وتنفيذ366391 حكم قضائي بإجمالي 28353 محكوم عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.