المرور X أسبوع: ضبط 279 ألف مخالفة ورفع 522 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير 279868 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 44196 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2579 موقف عشوائي، وتم رفع 522 سيارة، و71 دراجة نارية، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، وضبط 14725 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على 232 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 995 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات.

وفحص 944 مركبة وتبين مخالفة 22 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3935 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 229 سائق منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.