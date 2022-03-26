ضبط شخص لسرقة مسكن بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من مسكن أحد الأشخاص بأسوان، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

البداية عندما تلقى مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان بلاغا من تاجر - مقيم بدائرة المركز يفيد باكتشافه عقب عودته لمنزله سرقة مبلغ مالي من داخل دولاب غرفة نومه.

بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بنافذة المطبخ تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (جار الـمُبلغ) .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً والأداة المستخدمة (مقص حديدي) وأضاف بحيازته للطبنجة الصوت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.