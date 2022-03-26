الأمن العام: ضبط 1351 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 152 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1351 قضية اتجار في المواد المخدرة، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن إبادة مساحة (90 فدان و14 قيراط و23 سهم) منزرعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر، وإبادة مساحة (1فدان و12 قيراط و3سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر، وضبط قضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 10 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (152.000.000 مليون جنيه).

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بإجمالي 9 متهمين، بمضبوطات بلغت (1350 كيلو جرام).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.