الارشيف / أخبار مصر

لشكه في سلوكها.. إحالة نقاش متهم بقتل زوجته للمفتي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، بإحالة أوراق نقاش متهم بقتل زوجته لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 23 مايو للنطق بالحكم في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج عنتر، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد، وأيمن محمد عثمان.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "س. ق" نقاش قتل المجني عليها "م. م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها لارتيابه في سلوكها، وعلى أثر مشادة كلامية بينهما أخرج سكين ووجه إليها عدة طعنات قاصدا من ذلك إزهاق روحها، مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا