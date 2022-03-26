لشكه في سلوكها.. إحالة نقاش متهم بقتل زوجته للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، بإحالة أوراق نقاش متهم بقتل زوجته لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 23 مايو للنطق بالحكم في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج عنتر، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد، وأيمن محمد عثمان.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "س. ق" نقاش قتل المجني عليها "م. م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها لارتيابه في سلوكها، وعلى أثر مشادة كلامية بينهما أخرج سكين ووجه إليها عدة طعنات قاصدا من ذلك إزهاق روحها، مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.