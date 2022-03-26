نائب وزير الإسكان يشارك في ختام فعاليات منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ممثلاً عن الوزارة، في ختام فعاليات النسخة الثالثة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية "EGYPT FACILITY MANAGEMENT FORUM".

وأكد إسماعيل أن المشاركة تأتي انطلاقا من حرص وزارة الإسكان على المشاركة في جميع الفعاليات التي تسهم في نجاح قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، في تحقيق الخطط الاستراتيجية، والرؤى المستقبلية للقطاع، واتساقا مع حجم المشروعات المستهدف تنفيذه للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات.

حضر المنتدى مجموعة من شركات المقاولات الرائدة في تنفيذ وإدارة مشروعات المرافق، وعلى رأسها شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وشركة حسن علام، وإينوفا، و"EFS"، والخرافي، وسياك، ومجموعة من الجهات المتخصصة من الجمعيات الدولية والمحلية الرائدة في مجال إدارة المنشآت كالجمعية الأمريكية "IFMA"، والجمعية المصرية "EJB".

وقال إسماعيل: تضمن المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية حول عرض أحدث التجارب الدولية في إدارة المرافق، وتم طرح مجموعة متنوعة من الرؤى والأفكار الخاصة بمجال تنفيذ وإدارة المنشآت وتعظيم قيمة الأصول، وخاصة مع زيادة دور شركات الإدارة بالتزامن مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا في الجمهورية الجديدة، وتنفيذ مدن الجيل الرابع، كما تم مناقشة كيفية تطوير دور شركات إدارة المرافق، والتأكيد على دور الشركات في تعظيم الاستفادة من المنشآت من خلال المتابعة المستمرة لأحدث أساليب إدارة المرافق للحفاظ عليها وضمان استدامة تقديم الخدمات.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم معرض ضمن فعاليات المنتدى، يتضمن أحدث النظم في مجال إدارة المنشآت لأكثر من 21 شركة، تعرض أحدث منتجات التشغيل والصيانة، من بينها أجهزة التعقيم، والتحكم، والطاقة المستدامة الصديقة للبيئة وغيرها من المنتجات التي تساهم في تحقيق أهداف القطاع والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في تنفيذ المشروعات خلال السنوات السابقة.​