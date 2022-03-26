الزراعة: ندوة إرشادية بمديرية القليوبية لبحث استعدادات موسم حصاد وتوريد القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقدت مديرية الزراعة بالقليوبية ندوة إرشادية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والجمعيات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية؛ لحث المزارعين على توريد محصول القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد.

كما أكد الهجان تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، ولتوعية وحث المزارعين على توريد القمح، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المزارعين، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، مشيرً إلى أنه سيتم البدء بموسم الحصاد اعتبارًا من 15 أبريل المقبل؛ حيث تستوعب الصوامع على مستوى المحافظة ٢٢٧ ألف طن.

وتفقد الهجان، عقب انتهاء الاجتماع، آلتين للحصاد وتربيط كل أنواع المحاصيل (قمح وأرز وبرسيم) تقوم بحصد ما بين ٧ و٨ أفدنة باليوم الواحد، في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالقليوبية والإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، حيث تعمل على تربيط محصول القمح لتسهل على المزارعين حصاد القمح بتكلفة منخفضة 50% وذلك في إطار التخفيف على المزارعين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بالوجود مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أية عقبات تواجههم فوراً من أجل تسهيل توريد القمح، لافتاً إلى ضرورة المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق مع الجهات الأخرى.