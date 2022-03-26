المؤهل وشهادة الجيش.. الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف ملتقى الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

شهد الملتقى التوظيفي الرابع بمدرسة حسام الدين الحديثة بفيصل بمحافظة الجيزة، الذي افتتح صباح اليوم السبت، برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إقبالاً من الشباب الراغبين في العمل.

ويتيح الملتقى حوالي 4200 فرصة عمل، برواتب تبدأ من 3500 حنيه، على أن يتم التقديم عن طريق ملء أبلكيشن وتقديم الأوراق المطلوبة، ثم يتم تحديد مقابلة مع الشركة واتخاذ اللازم.

ويقف الشباب أمام "البارتشينات" المخصصة لكل شركة بالملتقى، للتقدم الوظائف المتاحة، وذلك بملئ البيانات الشخصية على أبليكيشن أو تقديم الـ CV الخاص بكل شاب وتسليمها لمناديب الشركات الموجودة.

وتتمثل الأوراق المطلوبة في: شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، وشهادة الجيش (الموقف من التجنيد) وصورة البطاقة (الرقم القومي)، صور شخصية، كعب عمل حسب كل شركة، فيش وتشبيه، وغيرها من مصوغات التعيين، حال قبول الشاب المتقدم في الشركة.

كما تتمثل أبرز فرص العمل المطروحة، في سائقين وكاشير وسيلز وأمن وعمال مخازن ومدير فرع، ومندوب مبيعات خريجي كلية تجارة، وعمال نظافة وإنتاج، وتعبئة وتغليف، ومكافحة القوارض والنمل، ومشرفين ومدخل بيانات ومهندسين كاميرات، وفنيين تركيب كاميرات، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصباغة والطباعة، ومندوبين تسويق جملة ومشرفين تجزئة وجملة، وغيرها من فرص العمل الأخرى.

ويهدف الملتقى التوظيفي إلى دمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة والاستفادة منهم في كافة المجالات وتزويد الشركات والقطاع الخاص بدماء جديدة، بجانب توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.