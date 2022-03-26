محافظ الأقصر لـ "نقل النواب": "حياة كريمة" مبادرة لم يشهدها العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصعيد؛ وبخاصة محافظة الأقصر، اليوم السبت، خلال استقباله وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

وتابع محافظ الأقصر: موجودون من أجل خدمة الوطن، ونضع أيدينا في أيدي التشريعيين حتى نصل بالبلد إلى بر الأمان، ونكمل بعضنا البعض سواء نواب برلمان أو نواب شيوخ ، قائلًا: كل همنا تطبيق القانون حتى نصل إلى مرحلة تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة لم يشهدها العالم كله ولم تحدث في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف ألهم: حريصون على إزالة العراقيل أمام المواطن، ونبتغي المصلحة العامة، ونعمل من أجل رضا المواطن، وهمنا الأكبر تطبيق القانون وعايزين تحسين حياة المواطن، مشيرًا إلى أن الأقصر أول محافظة تطبق الهوية البصرية، ونسعى لنكون زراعة وتصنيع زراعي بجوار أننا محافظة سياحية.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب كلاً من النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات، والنائب خالد عبد المولي، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب حسام عاشور، والنائبة مي مازن، والنائب كمال أبو خليل، والنائب خالد تامر طايع، والنائب نادر الخبيري، أمام منصور، والنائب حازم عويان، والنائب مصطفى محمود، والنائب بهاء أبوالحمد والنائب بهاء أبو الحمد، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة، ومحمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل سالم مصطفى، وليد عبد الرازق.