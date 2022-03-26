رئيس الأركان يعود لأرض الوطن بعد مشاركته بمؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس - 2022) برعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين.

ويعد المعرض من أحد المعارض الدولية المتخصصة في مجال الأمن والدفاع وهو واحد من الأحداث الرئيسية على أجندة الدفاع والأمن البحري العالمي، ويضم العديد من العروض والابتكارات الأمنية والدفاعية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.

وتفقد الفريق أسامة عسكر أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال الأمن والدفاع البحري والمشاركة في الافتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات بالشرق الأوسط برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، مؤكدًا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة الدول والشركات المشاركة ويعد فرصة للجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية.

وعلى هامش فاعليات المعرض التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر، ونظيره الفريق ركن طيار سالم بن حمد العقيل، رئيس أركان القوات المسلحة، وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأشاد وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر، مضيفا أن معرض (ديمدكس -2022) يعتبر منصة حيوية للقطاعين العسكري والتجاري على حد سواء.

ومن جانبهم أشاد الحضور من الجانب المصري بمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري وما قدمه لهم من فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في المنظومات العالمية في مجال الأمن والدفاع البحري.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة أكاديمية الخدمة الوطنية وأشاد بما لمسه من أسلوب علمي راق في إعداد وتأهيل المقاتل القطري، كما زار الكلية الجوية وتفقد عددا من الأسراب الجوية وأعرب خلال الزيارة عن مدى تقديره لإمكانيات وقدرات القوات الجوية القطرية.

تأتي تلك المشاركة في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في كافة قطاعات الصناعات العسكرية، حيث يتيح المعرض المجال لنقل وتبادل الخبرات خاصة في مجال الأمن والدفاع.