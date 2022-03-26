السيسي: نرفض أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الرواندي، الرئيس بول كاجامي، تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس بول كاجامي، اليوم السبت: تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بحياة الشعوب وأكدت كذلك على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب التزاما بقواعد القانون الدولي.

وتابع الرئيس: نعتز باتفاق وجهات النظر في العديد من القضايا ونحرص على تبادل الرؤى تقديرا للدور المهم في الإقليم وتجاه القضايا العالمية المشتركة، وأعرب عن تقدير مصر بتجربة رواندا الرائدة تحت قيادته "الرئيس الرواندي" والانتقال من من مرحلة الصعاب والتحديات إلى مرحلة تحقيق الرؤية والطموح لتحقيق التنمية على كافة الأصعدة والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع.

وأضاف الرئيس السيسي: ناقشنا التقدم في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية وأطر دفع وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية واتفقا على أنه برغم الإنجازات التي تحققت إلا أنه توجد فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها.

وأكد الرئيس استمرار التشاور والتنسيق السياسي القائم لتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وضرورة الانتقال بمعدلات التبادل التجاري الذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين رغم جائحة كورونا، مشيرا إلى ضرورة التعاون ونقل الشراكات بين البلدين سواء الرسمية أو القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المصرية في رواندا.

كما ناقش الرئيسان التعاون القائم في المجال الطبي والاتصالات والتحول الرقمي، وقضايا الأمن والتنمية في أفريقيا ومواجهة الإرهاب والذي يمثل تحديا حقيقيا لعملية التنمية المنشودة.