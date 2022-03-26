"أبليكشن وCV".. إقبال كبير على الملتقى التوظيفي الرابع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

شهد الملتقى التوظيفي الرابع بمدرسة حسام الدين الحديثة بفيصل بمحافظة الجيزة، الذي افتتح صباح اليوم، برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إقبالاً كبيرًا من الشباب الراغبين في العمل.

ويقف الشباب بالطوابير أمام كل "بارتيشن" المخصص للشركات بالملتقى، للتقدم الوظائف المتاحة، وذلك بملئ البيانات الشخصية على أبليكيشن أو تقديم الـ CV الخاص بكل شاب وتسليمها لمندوبي الشركات الموجودة.

وقال محمد البنداري، من محافظة الجيزة، إنه جاء منذ الساعة التاسعة صباحا، للتقديم على الوظائف المتاحة في الملتقى، لافتاً إلى أنه سمع عن الملتقى من زملائه، وإعلان صفحة محافظة الجيزة، وقرأ تفاصيله على الإنترنت.

وأضاف البنداري، لمصراوي، أن الوظائف المتاحة تناسب معظم المؤهلات الحالية، حيث هناك إقبالا من الشباب على التقدم للوظائف للعمل بداية من عمال المخازن ومروراً بالمهندسين والفنيين والمناديب وحتى مجال الصيدلة والاتصالات ونظم المعلومات.

وأشار إلى أنه تقدم على وظيفة فني تركيب كاميرات في إحدى الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة وتركيب كاميرات، معربا عن أمله بقبوله للعمل في هذه الشركة.