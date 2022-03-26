شيخ الأزهر ينعى المستشار رجائي عطية نقيب المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد رحلة زاخرة في خدمة وطنه ودينه.

وذكر فضيلة الإمام الأكبر للراحل تقديره للأزهر الشريف وعلمائه، وجهوده في الدفاع عن المظلومين والمحتاجين، ومؤلفاته وبحوثه الرصينة في المعارف الإسلامية والفكر الإنساني.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرتي المستشار الراحل والمحامين المصريين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".