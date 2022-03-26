الداخلية توجه قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بمنطقة أهالينا بحي السلام بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بمنطقة أهالينا بحي السلام بالقاهرة) .

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم تلك المناسبة الدينية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

كما يأتي ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمرارا للدور المجتمعي بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رافع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.