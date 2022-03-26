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أمن المنافذ: ضبط 41 قضية متنوعة.. وتنفيذ 254 حكمًا قضائيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضية (بضائع أجنبية الصنع).
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 41 قضية، وتحرير ضبط 1366 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 254 حكم قضائى متنوع، وضبط 6 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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