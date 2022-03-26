أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين لطلبة الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان "تأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي" خلال الفترة من (20 – 24 مارس 2022) بمُشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، في إطار المشاركة في تنمية الوعي الجمعي لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تعاظمت في ضوء ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تضمن برنامج الدورتين عدداً من الموضوعات المتصلة بمفهوم الدولة ومقومات بناء الدولة الحديثة أبرزها (مخططات إسقاط الدول في منطقة الشرق الأوسط – ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي – حروب الجيل الرابع – دور الإعلام المستنير في التوعية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي – الإعلام الموجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراته على الشباب – حروب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة وتأثيراتها على الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية عبر شبكة الإنترنت – دور الإعلام الأمني في مواجهة حروب الجيل الرابع – السياسات الاقتصادية ودورها في الحفاظ على استقرار الدولة – الحروب النفسية وتخريب الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الشباب – دور وسائل التواصل الاجتماعي في تزييف وعى المواطنين – توظيف التنظيمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب الشباب – التحصين الفكري ضد التيارات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت – دور الإعلام في مواجهة تزييف وعى الشباب – مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب - دور الفن والثقافة في مواجهة مخاطر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على الشباب).

وتعكس استضافة تلك الدورتين مدى اهتمام وزارة الداخلية بتأمين الشباب ضد مخاطر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت فعاليات الدورتين بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية.