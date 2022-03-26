ضبط 89 سيارة مخالفة للبيئة و14 قضية تلوث المجرى المائي بنهر النيل في القاهرة القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريتي أمن (القاهرة - القليوبية) بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

وأسفرت جهود الحملات عن فحص 89 سيارة ضُبط خلالها 30 سيارة (3 سيارة بنزين- عدد 27 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديرية أمن (القليوبية).

وتم ضبط 14 قضية "صرف مباشر – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن القاهرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال حماية البيئة.