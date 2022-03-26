محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صاحب محل لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بعين شمس.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - مقيم بذات العنوان) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المحل ملكه عُثر على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.