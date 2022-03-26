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ضبط 4 أشخاص لسرقة معدات وأدوات من موقع تحت الإنشاء بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة معدات وأدوات من أحد المواقع تحت الإنشاء.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتي "أسيوط – سوهاج" حال استقلالهم سيارتين، وبحوزتهم (طن من الأسياخ الحديدية محملين على السيارتين المشار إليهما - مولد كهرباء - 2 صاروخ - لمبة لحام - أسطوانة غاز ).
وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات للمقاولات.
وباستدعاء مسئول الأمن بذات الشركة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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