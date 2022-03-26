محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف غموض واقعة سرقة شركة بمنطقة المقطم.

البداية عندما تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، مقيم بذات العنوان، باكتشافه سرقة (مبلغ مالي – 2 جهاز لاب توب ) من داخل الشركة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق بالشركة المشار إليها وأخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة المتهم الأول (جهاز لاب توب – مبلغ مالي)، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بأنه نظراً لعمله السابق بالشركة وأن بحوزته المفتاح الخاص بها ، فاختمر في ذهنه الاستعانة بالمتهم الثاني، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأيد المتهم الثاني أقواله، كما أضافا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة، وقيامهما ببيع جهاز اللاب توب الأخر المستولى عليه، وصرف باقي المبلغ المالي على متطلبتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.