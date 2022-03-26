القوى العاملة: تعيين 514 شابا وتفتيش 405 منشآت بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 514 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري منهم 8 "قادرون باختلاف".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1157 راغب عمل منهم 13 " قادرون باختلاف " وتم توفير 9 فرص عمل، فضلا عن إسقاط 743 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية، عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 110 آلاف جنيه لـ 50 عاملا غير منتظم كرعاية اجتماعية، و33 ألفا و813 جنيها رعاية صحية لـ 32 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 143 ألفا و813 جنيها لـ 82 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية -في مجال التفتيش العمالي- فتشت على 215 منشأة (دوري نهاري) وتم شن 19 حملة نهارية تفتيش شامل (نهارية وليلية) على 190 منشأة أخرى، وبحث 11 شكوى عمالية.

أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم التفتيش على 49 منشأة وإعادة التفتيش على 62 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 20 شكوى عمالية، تم تسوية 7 شكاوى منها وديا وإحالة 7 شكاوى للقضاء، وتبقت 6 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 241 شهادة قياس مستوى مهارة، وأصدرت 259 رخصة مزاولة مهنة لـ 259 عاملا.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الشلال لـ 9 متدربات، وبدء دورة جديدة على نفس المهنة لـ 10 متدربات بالوحدة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.