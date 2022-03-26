الطقس في أسبوع: ارتفاع تدريجي للحرارة.. وظاهرة مسيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من السبت 26 مارس 2022 إلى الخميس 31 مارس 2022، حيث يبدأ اعتبارًا من السبت 26 مارس 2022، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

السبت 26 مارس 2022:

شبورة مائية صباحًا من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 27 مارس 2022:

شبورة مائية صباحًا من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاثنين 28 مارس 2022:

شبورة مائية صباحًا من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على كافة الأنحاء علي فترات متقطعة.

من الثلاثاء 29 مارس الى الخميس 31 مارس 2022:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.