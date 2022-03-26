البحوث الفلكية يكشف موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

وقال المعهد، في بيان، اليوم السبت، إن عيد الفطر يأتي يوم 1 شوال 1443 هجرية، الموافق 2 مايو 2022، على أن تكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5.36 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

كما أعلن معهد الفلك إمساكية شهر رمضان الكريم، بمواقيت الصلاة اليومية خلال أيام الشهر بالكامل، مهنئا المسلمين، بحلول شهر رمضان الكريم، قائلا:"كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المعظم".

ووفقُا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، يأتي شهر رمضان الكريم 2022 شهرا كاملا، من حيث عدد الأيام وتبلغ عدته 30 يوما كاملة لينتهي مع بداية شهر مايو 2022.

وتضمنت الإمساكية أطوار القمر طوال الشهر الكريم وأهم التواريخ الخاصة بالمعهد للتعريف به وإنجازاته الممتدة إلى أكثر من 100 عام.

لينك تحميل الإمساكية بالكامل:اضغط هنا