وزير التنمية المحلية يبحث مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ملفات التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات التنمية المحلية والأكاديمية.

شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلى رأسها جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وتوفير الحقائب التدريبية، حيث تم استعراض خطة التطوير النهائية التي أعدتها الأكاديمية لمركز سقارة والتي تتضمن عددا من المقترحات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي ومباني المقر ومركز البيانات به، وإعادة الهيكلة المؤسسية للمركز وفق أحدث الممارسات العالمية وتسكين العاملين عليه ودعمه بكوادر شابة متميزة من المحافظات ومن خارجها.

كما يتضمن التعاون تنفيذ توأمة لمركز سقارة مع مركز هولندي متميز في مجال بناء قدرات المحليات وتطوير استراتيجية تسويق وإعلام متكاملة للمركز وآليات تنفيذها بآليات تواكب مع التطور التكنولوجي، وبناء منصة إلكترونية للتدريب عن بعد وإتاحة المحتوى التدريبي المقدم في سقارة عليه بشكل تفاعلي لزيادة مساحة المستفيدين من التدريب بالمحليات مع تطوير برنامج تدريبي متطور للقيادات الشابة بالمحليات لمدة 8 أشهر على نمط برامج التدريب الرئاسية المنفذة في الأكاديمية، مع توفير عدد من المنح الدراسية والتدريبية خارج مصر للمتميزين من خريجي دورات سقارة والعاملين بالمحليات للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال تطوير الإدارة المحلية واللامركزية والتنمية الشاملة.

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض برامج التدريب الموجهة للعاملين بالإدارة المحلية، وإعداد كوادر الصف الثاني بالمحافظات والوزارة من العاملين الداعمين لمتخذي القرار والمتميزين من خريجي دورات إعداد القادة بمركز سقارة، بالإضافة إلى الاختبارات التي تجريها الأكاديمية ضمن مراحل مسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مدينة ومركزا وحيا.

وخلال اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المحافظات بما يساهم في تحسين أداء العاملين لمهامهم بأفضل صورة والارتقاء بالعنصر البشري.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بما يساعد في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء في العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة متابعة تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة وحسن الإدارة لها عقب الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي تقوم بها الدولة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة على كافة المستويات ويستفيد منها العاملين بالوزارة والمحافظات بالمستويات القيادية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز، والتي تتفق مع "رؤية مصر 2030"، وتدعم خطط الدولة المصرية في كافة المجالات التنموية.

وقال شعراوي إن التعاون بين الوزارة والأكاديمية خلال الفترة الماضية شهد البدء في إجراءات اختبارات المرشحين من الوزارة والمحافظات وفق التكليف الرئاسي بتنفيذ برنامج نواة التغيير من الشباب الداعم لقيادات المحليات لـ 200 متدرب ولمدة 7 أشهر تدريب بالاكاديمية، مضيفا أنه تم تنفيذ باقي البرامج التدريبية التي يُستهدف كوادر المحليات بها مثل المكاتب الإعلامية والموارد البشرية ورؤساء الأحياء استكمالا لما تم تنفيذه من برامج تدريب حضرها سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري المساعدين خلال العام الماضي.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقا وتعاونا مع الأكاديمية ومؤسسة حياة كريمة في تنفيذ برنامج تدريب للعاملين بوحدات "حياة كريمة" وقيادات المحليات بالأكاديمية، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج تدريب المسؤول الحكومي المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات المتعاملين بشكل مباشر مع المواطن والذي تم بالفعل الانتهاء منه في أكثر من 20 محافظة حتى الآن.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تستهدف 1600 متدرب من المحليات في البرامج الخمسة الرئيسية التي تتعاون فيها مع الاكاديمية و200 متدرب في برنامج "نواة التغيير الرئاسي" في مقر الأكاديمية، و250 منحة تدريب خارجي مستهدف توفيرها من الأكاديمية للمتميزين من العاملين بالمحليات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن ملف التعاون مع وزارة التنمية المحلية هو من أكبر ملفات الأكاديمية وأكثرها تشعبًا حيث يَعبُر بكل خدمات الأكاديمية التي تقدمها بدءًا من تقديم الاستشارات لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وإعادة هيكلته، مرورًا بإجراء الاختبارات التخصصية والعامة والقيادية والثقة بالأكاديمية بأن تكون معيارًا لاختيار العاملين بالمحليات والمنصات التابعة للوزارة. وكذلك مبادرة "المسؤول الحكومي المحترف"، التي تستهدف تأهيل الموظفين المعنيين بالتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وقد تم تطبيق هذه المبادرة منذ عامين ونصف وشملت حتى الآن 22 محافظة حتى الآن.