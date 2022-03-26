​​الصحة تعلن أماكن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.
أماكن الحملة:
- الحملة تجوب المنازل في جميع المحافظات والقري والمناطق النائية.
بالإضافة إلى التواجد في:
- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.
- الميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار.
- بجوار المساجد والكنائس والنوادي.
- الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات.