هل تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في رمضان؟ الأرصاد توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وفقًا لبعض الصفحات التي تحمل اسم الأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غير الحقيقة.

وقالت غانم لـ"الخليج 365"، إن هذه الصفحات غير رسمية وغير تابعة للهيئة، مؤكدة أن هناك صفحة رسمية وحيدة وموثقة لهيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه من الصعب التنبؤ بطقس شهر رمضان في الوقت الحالي، خاصة أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، إذ تختلف الحرارة في الأسبوع الواحد أكثر من مرة خلال الأسبوع وبصورة سريعة.

وشددت غانم على أن أي تنبؤات جوية بعيدة المدى خلال هذه الفترة تفتقد إلى الدقة، وتكون غير مؤكدة ومتغيرة، وبالتالي يصعب تحديد درجات الحرارة في شهر رمضان، لأنها قابلة للتغيير.