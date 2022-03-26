حدث ليلاً| مصر تفوز على السنغال.. وانقلاب سيارة في شارع جامعة الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انقلاب سيارة محملة بالركاب في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين

شهد شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين حادث مروري تسبب في تكدس الحالة المرورية، إثر انقلاب "ميني باص" محمل بالركاب.

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وزير القوى العاملة يشهد حفل مبادرة "فرحة عمري" لزواج أربعة أيتام بالأقصر

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، فعاليات حفل زواج أربعة أيتام، ضمن مبادرة "فرحة عمري" التي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة؛ لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التي تسهم في إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم في المجتمع.

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مصر تحقق أول فوز على السنغال منذ 16 عاما

فاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي بهدف نظيف مساء الجمعة في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

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الطقس غدا السبت: شديد البرودة ليلًا.. وظاهرة وحيدة مسيطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت 26 مارس 2022، إذ يسود طقس دافئ نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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بـ"ماريجوانا وزيت آيس" .. تفاصيل القبض على ابن مطربة شهيرة بالمطار

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل نجل مطربة شهيرة بكفالة مالية، بعدما ألقت عليه قوات الأمن بالمطار وبحوزته كمية من المخدرات جلبها معه من الخارج.

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بعد هجوم الحوثي.. السعودية: لن نتحمل مسؤولية أي نقص بإمدادات البترول

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن بلادها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، وسط استمرار الهجمات الحوثية.

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الحدث: استمرار محاولات السيطرة على حريق منشأتي أرامكو بجدة (فيديو)

أفادت فضائية الحدث السعودية، بأن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على الحريق الذي اندلع بمنشأتي أرامكو في جدة.

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البنتاجون: الأوكرانيون يحققون تقدما في القتال لاستعادة خيرسون

قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إنه يبدو أن القوات الروسية لم تعد لديها سيطرة قويه على مدينة خيرسون المهمة جنوبي أوكرانيا.

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تعرض مقر للقوات الجوية الأوكرانية لهجوم بالصواريخ

تعرض مقر القوات الجوية الأوكرانية في مدينة فينيتسيا، غرب أوكرانيا، لهجوم بعدة صواريخ كروز روسية يوم الجمعة.

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