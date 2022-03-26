صفقة بـ10 ملايين.. كواليس مداهمة مصنع الموت في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية مكبرة من مكافحة المخدرات والإدارة العامة لمباحث الجيزة وكرًا لتصنيع وترويج الأقراص المخدرة.

تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط عنصر إجرامي تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه بمنطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحيازته 4 آلاف قرص مؤثر، مبلغ مالى وهاتف محمول، وأقر بأنه يتحصل على العقاقير المخدرة المضبوطة من عنصرين إجراميين تخصصا فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء مدحت فارس ونائبه اللواء عاصم أبو الخير بينت تصنيع وترويج المتهمين للعقاقير المخدرة وإعداد مكان لتصنيع وإنتاج وتعبئة وتغليف تلك العقاقير المخدرة داخل مطبعة بأحد العقارات ببولاق الدكرور.

كما تبين توفير أحدهما المعدات والأدوات اللازمة التى تستخدم فى عملية التصنيع بينما يتولى الثانى توفير المواد الخام والأولية والإشراف على عملية التصنيع، تخزينها وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبتفتيش المطبعة المُشار إليها عُثر بداخلها على (68500 قرص لعقار الترامادول – كمية من بودرة عقار الترامادول المخدر – 108380 قرص لعقار بريجافالكس) فضلا عن كميات كبيرة من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع.

المضبوطات شملت (مبالغ مالية – جهاز "لاب توب" – 3 هواتف محمولة – سيارة) وأيد المتهمان ما جاء بالتحريات وأقرا بإعدادهما وتجهيزهما للمصنع بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع العقاقير المخدرة لترويجهما على عملائهما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بعشرة ملايين جنيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.