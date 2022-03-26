قبل انطلاق فعاليات القاهرة عاصمة لثقافة العالم الإسلامي.. إليك أبرز الأنشطة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنطلق فعاليات اختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، كمبادرة من منظمة الإيسيسكو، خلال شهر رمضان المقبل.

جاء اختيار القاهرة نظرًا لعراقة المدينة، بعد أن تعذر الاحتفال خلال سنة 2020، ولأن مدينة بحجم القاهرة لا يمكن أن نحتفل بها عن بعد، كذلك ستمثل نقطة تحول فى برنامج الإيسيسكو فى نظرته الجديدة للاحتفال والتعريف بالمدن والحواضر الكبرى للعالم الإسلامى، وكأول عاصمة ضمن هذه الرؤية الجديدة التى سيعتمدها مؤتمر وزراء الثقافة بالعالم الإسلامى، فى دورته الثانية عشر، وأيضًا يأتي هذا الاختيار، إلى جانب مدينة الرباط، أول مدينة محتفى بها خلال الفترة التي ستتلو جائحة كوفيد - 19.

وفيما يلي ننشر أبرز الفعاليات التي سيتم إقامتها خلال هذا العام وفق بيان صحفي لوزارة الثقافة المصرية:

- ورشاً سينمائية لمشروع (ابدأ حلمك) افتراضياً بدول العالم الإسلامي.

- عرض مجموعة مميزة من كلاسيكيات الأفلام العربية والإسلامية على غرار «المومياء» للمخرج الراحل شادي عبد السلام من مصر، و«أسد الصحراء عمر المختار»، من ليبيا، إخراج المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد، و«الفلاقة من تونس»، و«وقائع سنين الجمر» الجزائر، و«بيروت الغربية» لبنان، و«ذيب الأردن»، و«المخدوعون» من سوريا، بالإضافة إلى فيلمي «الناصر صلاح الدين» و«الوداع يا بونابرت»، للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، والفيلم القصير «شكاوى الفلاح الفصيح» لشادي عبد السلام.

- تنظيم أمسية ثقافية حول جماليات العمارة المملوكية... مسجد السلطان حسن نموذجاً.

- تنظيم عدد من المحاضرات والندوات حول العمارة الإسلامية.

- افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي عن جماليات القاهرة التاريخية، ومعرض مستنسخات لصور مساجد مصر عبارة عن صور لمجموعة كبيرة من المساجد يرجع تاريخها إلى عام 1920، ومعرض القاهرة في عيون فنانيها.

- مسابقة "تراثي" في التصوير (دورة استثنائية) عن دول العالم الإسلامي.

- المؤتمر العلمي الأكاديمي الخامس (القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي).

- مؤتمراً دولياً بعنوان "تراث القاهرة غير المادي في ألف عام".

- ندوات عن الفلكلور المصري وتأثيره في دول العالم الإسلامي.

- معرض لرسومات الأطفال تحت عنوان "مصر في عيون أطفال دول العالم الإسلامي".

- حفلات الإنشاد الديني والصوفي.

- أوبريتاً غنائياً استعراضياً "هنا القاهرة".

- إنتاج عرض مسرحي يضم (كولاج) من أهم الأعمال الدينية التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة.

- سهرات عربية وإسلامية، وأمسيات يتم تنظيمها بالتعاون مع السفارات العربية والإسلامية بالقاهرة.

يهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب الإسلامية عبر إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم، وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة.

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