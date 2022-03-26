​مطار الغردقة ينجح في اجتياز التدقيق الدولي الخاص بمتطلبات "أيزو 45001.2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بضرورة مواكبة المطارات المصرية للمتطلبات التشريعية والقانونية الدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، تماشيًا مع هذه المتطلبات نجح مطار الغردقة الدولي في اجتياز التدقيق الخارجي الخاص بمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 45001.2018.

وجاء هذا الانجاز ضمن الشهادات التي حصل عليها مطار الغردقة الدولي حيث نجح المطار في اجتياز كافة المتطلبات الخاصة بالمواصفات الدولية القياسية حيث حصل على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001.2015 ثم الحصول على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001.215 وتوّجت بالحصول على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنيه ISO 45001.2018.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن نجاح مطار الغردقة فى اجتياز كافة المتطلبات القياسية الدولية لنظم الجودة وإدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة يعد إنجازا كبيرا مهنئا جميع العاملين بالمطار ومثمنا جهودهم المخلصة وكفاءتهم فى تحقيق هذا الإنجاز.

وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته وتقديره لجميع العاملين لاجتياز مطار الغردقة مرحلة التدقيق النهائي التي تمت من خلال الجهة المانحة SGS دون أي حالات عدم مطابقة والذي أدى لهذا النجاح على مستوى الطيران المدني المصري.

وبحصول مطار الغردقة علي ISO 45001.2018 فإنه تم تحقيق الأهداف المرجوة والتي تشمل توفير بيئة عمل آمنة والتطابق مع التشريعات المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية.