محافظة الجيزة: استرداد 19 ألف م2 أراضي متعدى عليها في الواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة: "مجهودات مركز الواحات البحرية وبالتعاون مع قسم شرطة الواحات البحرية تم تنفيذ 15 قرارًا لإزالة التعديات على الأراضي في قرية منديشة ومنطقة جنوب منطقة الدائري، حيث شملت الحملة إزالة أسوار ومخالفات بناء من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة بالإضافة إلى إزالة غُرف غير مسقوفة وأخرى غير مكتملة البناء بمساحة إجمالية 19013م2 مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمتابعة من الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية".​