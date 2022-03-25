حدث في 8 ساعات| حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان والانتهاء من 10 محطات للأتوبيس الترددي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حقيقة 6 شائعات في أسبوع، والسيسي يلتقي ملك الأردن وولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء العراقي في العقبة، وحالة الطقس أثناء مباراة مصر والسنغال وتوجّه تحذيرًا للجماهير.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- تخفيض بطاقة التموين وتعطيل الدراسة في رمضان.. الحكومة توضح حقيقة 6 شائعات بأسبوع

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي حقيقة 6 شائعات وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

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- السيسي يلتقي ملك الأردن وولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء العراقي في العقبة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، غادر القاهرة في زياة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

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- الاستعلامات: 7 معلومات عن الأتوبيس الترددي عقب الانتهاء من 10 محطات

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، انتهاء وزارة النقل من تنفيذ 10 محطات من إجمالي 57 محطة للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

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- سعر الخبز الحر وتعديل بعض أحكام ضريبة الدخل.. الوزراء ينشر أهم حصاد الأسبوع (إنفوجرافيك)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 19 حتى 25 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

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- الأرصاد تكشف حالة الطقس أثناء مباراة مصر والسنغال وتوجه تحذيرا للجماهير

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس مساء اليوم، أثناء مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال.

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- ذكية وعملاقة.. وزير النقل يستعرض مميزات محطة قطارات الصعيد بـ"بشتيل"

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة حيث تفقد الوزير مبنى المحطة ‏الرئيسي.

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