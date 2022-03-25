تخريج الدفعة 20 من مدرسة حفائر المبتدئين بالمجلس الأعلى للآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت أمس وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، فعالية ختام تخريج الدفعة رقم 20 من مدرسة الحفائر للمبتدئين، والتي تنظمها الوحدة متمثلة في المركز العلمي لتدريب القاهرة والجيزة بسقارة.

وقد شهد الاحتفالية الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحضور الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، وحسين الرفاعي رئيس قطاع التمويل، والدكتور محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية لمصر العليا، والدكتور صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار.

وأكد الدكتور باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، أهمية موقع مدرسة الحفائر للمبتدئين لموسم 2022، مشيرًا إلى أهمية تلك المدارس لتعليم الآثاريين السُبل العلمية والعملية السليمة التي يتم اتخاذها للكشف عن الآثار وكيفية استخراج القطع الأثرية من باطن الأرض وكيفية التعامل معها بالطريقة العلمية السليمة بما يعمل على الحفاظ عليها من أي ضرر.

وخلال الفعالية تم توزيع شهادات التقدير على المتدربين المشاركين بالمدرسة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 23 مارس 2022، والذين يبلغ عددهم 15 متدربًا من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في مختلف قطاعات المجلس بمحافظتي القاهرة والجيزة.​