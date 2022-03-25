السياحة تتابع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تابعت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار سامية سامي، بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية؛ لأداء مناسك العمرة وضمان توافر كافة وسائل الراحة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية؛ لأداء مناسك العمرة وعودتهم إلى وطنهم بسلام.

والتقت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال وجودها في المطار مع عدد من المعتمرين المصريين، حيث اطمأنت على إجراءات سفرهم ومرافقة مشرفي الشركات السياحية لهم، كما نسقت مع العاملين بمكتب الوزارة بالمطار، بسرعة حل أية مشكلات تعترض سفر المعتمرين المصريين.

كما وجهت مشرفي الشركات السياحية بتيسير وإنهاء الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين بسهولة ويسر، وتذليل أية عقبات أمام المعتمرين أثناء تنفيذ برنامج رحلة العمرة بالمملكة العربية السعودية، والتواجد الدائم مع المعتمرين بمقر إقامتهم بالسعودية، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم، مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، في إطار الحرص الشديد على صحة المواطنين المصريين، والالتزام بالضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية.