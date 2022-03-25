الاستعلامات: 7 معلومات عن الأتوبيس الترددي عقب الانتهاء من 10 محطات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، انتهاء وزارة النقل من تنفيذ 10 محطات من إجمالي 57 محطة للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

ونشرت الهيئة عددًا من المعلومات الأتوبيس الترددي كالتالي:

1- هي عبارة عن حافلات كبيرة ستعمل بالكهرباء ستسير في مسارات منعزلة على الدائري.

2- يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة النقل وشركة "ترانس ديف" الفرنسية، لتصميم المحطات ونظام التذاكر الإلكترونية، وتحديد معلومات الرحلات وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات الخاصة به.

3- سيتم ربط محطات انتظار الأتوبيسات الترددية بمواقف الأقاليم التي سيتم إنشاءها في مناطق تقاطع الدائرى مع الطرق الرئيسية.

4- تساعد على الحد من التلوث البيئي.

5- تتسع الحافلة لـ170 راكبًا في الرحلة الواحدة.

6- يحتوي المشروع على وسائل مراقبة لمنع سير أي وسائل مواصلات أخرى في الحارات المخصصة للأتوبيس.

7- يخدم المشروع جميع مستخدمي الطريق الدائري الذي يربط 3 محافظات في نطاق القاهرة الكبرى، يقطنها من 23 إلى 24 مليون مواطن، ويتوافد إليها يوميًا نحو 10 إلى 12 مليون مواطن.

وفيما يتعلق بالمحطات ستكون كالتالي:

محطة المشير طنطاوي

محطة كايرو فيستفال سيتي

محطة أكاديمية الشرطة

محطة طريق السويس

محطة عدلي منصور

محطة موقف العاشر

محطة غرب الرشاح

محطة الترولي

محطة مؤسسة الزكاة

محطة مصرف بلبيس

محطة عزبة الجزيرة

محطة المرج

محطة رشاح الخصوص

محطة السهبلي

محطة مسطرد

محطة متولي الشعراوي

محطة العصار

محطة منطاي

محطة إسكندرية الزراعي

محطة باسوس

محطة باسوس - القناطر

محطة الوراق

محطة تحيا مصر

محطة مترو إمبابة

محطة بشتيل

محطة ترعة بشتيل

محطة أحمد عرابي

محطة أرض اللواء

محطة ترعة البراجيل

محطة محور 26 يوليو

محطة المعتمدية

محطة زنين

محطة صفط اللبن

محطة كفر طهرمس

محطة منشية البكاري

محطة النور

محطة مسجد المدينة

محطة فيصل

محطة الهرم

محطة ترسا

محطة مصر للطيران

محطة الطالبية

محطة الكونيسة

محطة المنيب

محطة البحر الأعظم

محطة الزهراء

محطة العزبة

محطة محور الحضارة

محطة الجزائر

محطة الأوتوستراد

محطة الهضبة الوسطى

محطة سيتي سنتر المعادي

محطة نادي الصيد

محطة البارون

محطة محور الشهيد

محطة مدخل التجمع

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