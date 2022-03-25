"هربوا فى ثورة يناير".. ضبط 3 هاربين من المؤبد مختبئين بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحرالأحمر تنسيقاً وقطاع الأمن العام من ضبط 3 محكوم عليهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

تبين أن المتهمين هاربين من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء قضاء العقوبة فـى قضية "قتل" والمحكوم عليهم فيها بالسجن المؤبد وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحرالأحمر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فـى مجال تنفيذ الأحكام لضبط الهاربين.