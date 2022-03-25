القبض على المتهم بسرقة هاتف فتاة أثناء إجرائها مكالمة فيديو بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة سرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء سيرها بالطرق العام وذلك أثناء إجرائها "مكالمة فيديو" لإحدى صديقاتها، دون تحديد شخصية المجني عليها، وظهور صورة للمتهم حال قيامه بارتكاب واقعة السرقة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد شخص المتهم (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) وعقب استهداف المذكور وتضييق الخناق عليه، حضر من تلقاء نفسه وقام بتسليم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

وتمكن رجال المباحث من تحديد شخصية المجني عليها (ربة منزل – مقيمة بمحافظة قنا)، وباستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول خاصتها، واتهمت المذكور بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.