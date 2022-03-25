بعد نجاحه في سحب المترو.. كابونجا: "فاندام" يوافق على مواجهتي في المصارعة داخل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشف أشرف كابونجا المعروف إعلاميا بـ"الرجل الخارق"، عن مواجهة محتملة مع بطل المصارعة العالمي فاندام، على أرض مصر، الأسبوع المقبل .

وحصل "كابونجا" على لقب أقوى رجل في العالم من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال "كابونجا"، في تصريحات لمصراوي، إنه عرض على "فاندام" التحدي في مباراة مصارعة في مصر، عبر مدير أعماله في الشرق الأوسط، وجاء الرد بالموافقة.

ويعد "أشرف كابونجا" مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين فى مصر والعالم العربى "EWR".

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مباراة المصارعة الاثنين المقبل، بحضور الفنان فاندام، الذي يحضر إلى القاهرة الأحد المقبل.

كان أشرف كابونجا، المعروف إعلاميا بالرجل الخارق، والمصنف كأقوى رجل في العالم بموسوعة جينيس العالمية، من سحب مترو الأنفاق بذراعيه داخل إحدى ورش شبرا الخيمة، مطلع مارس الجاري.

ونجح كابونجا، في سحب ٤ عربات قطار المترو بوزن ١٥٠ طن في مسافة من ٨ لـ١٠ متر.

ويسعى كابونجا إلى سحب قطار مترو كاملا بوزن ٣٠٠ طن خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح في كسر الرقم القياسى الأسترالى الذي سجله أحد الأشخاص بسحبه 204 أطنان عام 2021 .