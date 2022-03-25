الأرصاد تكشف حالة الطقس أثناء مباراة مصر والسنغال وتوجه تحذيرا للجماهير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس مساء اليوم، أثناء مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال

ويلتقي مساء اليوم منتخب مصر والسنغال، في الجولة الأولى من المباراة النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على استاد القاهرة الدولي.

وقالت غانم لمصراوي، إن طقس مساء اليوم الجمعة، سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ليكون طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، وبارد في بداية المباراة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، الجماهير التي ستشاهد المباراة في الاستاد وعلى المقاهي، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال مباراة اليوم في الاستاد، مشددة على عدم الانخداع بالطقس خلال ساعات النهار.