مصر والسنغال.. مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد انتهاء المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة "آر.إيه.تي. بي" ديف للنقل كايرو، تعديل ساعات عمل محطات الخط الأخضر للمترو 3" الخط الثالث"، لتبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، وتقليل زمن التقاطر بين العربات من 6.5 إلى 5.5 دقيقة، لتقليل ازدحام المحطات المؤدية إلى استاد القاهرة تزامنًا مع موعد مباراة المنتخب المصري الوطني لكرة القدم أمام منتخب السنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، مساء اليوم.

وأشارت الشركة، في بيان لها، الجمعة، إلى أن تعديل المواعيد يأتي تزامنًا مع الظروف الخاصة بإقامة المباراة التي ينتظرها ملايين الجماهير من عشاق كرة القدم المصرية، وخاصة الجماهير الحريصة على حضور المباراة في الاستاد، موضحا أن ما تقوم به الشركة يأتي ضمن الاستعدادات الخاصة والطارئة بالمباراة، على تعود المواعيد الى طبيعتها عقب انتهاء المباراة.

وبحسب القرار، تم مد ساعات العمل لمدة ساعة لقيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية للخط الأول و الثاني اليوم الجمعة فقط، ليكون على النحو التالي:

- قيام آخر قطار من محطة حلوان متجه إلى محطات المرج الجديدة فى تمام الساعة ١٢:١٨ صباحا.

- قيام أخر قطار من محطة المرج الجديدة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة ١٢:٣٠ ص .

- قيام أخر قطار من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب فى تمام الساعة ١٢:٤٠ صباحا .

- يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١:٠٠ صباحا .

- يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١٢:٥٥ صباحا .