ذكية وعملاقة.. وزير النقل يستعرض مميزات محطة قطارات الصعيد بـ"بشتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة حيث تفقد الوزير مبنى المحطة ‏الرئيسي .

ويضم المبنى دور بدروم جراج ودور أرضي دور متكرر، ويشمل المبنى أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلى ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية، إضافة إلى 4 خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

‏وتفقد الوزير أعمال إنشاء 3 أرصفة بـ4 خطوط سكك لخط المناشي، وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏بجانب خط البضائع الإسكندرية/ ‏المناشي/ أسوان، حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك ‏بالمحطه ٢٢ كم، بـ ٨٩ مفتاح.

كما يشمل الدور الأرضي ‏علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الاول- الثاني) و اماكن إدارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى ٤٨ شباك تذاكر ‏ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏كما تفقد الدور الاول والثاني للمحطة و اللذان يضمان ‏محال تجارية ومناطق استثمارية ‏كما تابع أعمال تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة تجهيز عربات القطارات ‏والتي تشتمل على 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشتمل على ٦ سكك أعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏عدد ٢ نفق سيارات ونفق المشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد ٢ نفق ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع جراج المحطة. ‏

والتقى الوزير، العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع مؤكدا على ضرورة تكثيف كافة الاعمال لنموها وفقاً للجدول الزمني المخطط خاصة مع الأهمية الكبير للمحطة في تقديم خدمات مميزة لركاب حيث ستكون المحطة محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعوني، وذات مستوى عالمي من الخدمات و تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏ ‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار .

وأضاف الوزير،أنه عند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) لافتاً إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب

وستساهم المحطة في تخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( رمسيس – الجيزة ) علي مستوى النقل والخدمات والصيانة و التقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوي العالمي وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور علي استخدام وسائل المواصلات العامة

جدير بالذكر أن إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدان ويشمل المشروع (مبنى المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 100.000 م2، وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 166.000 م2، عمارات استثمارية علي مساحة 42.000 م2) وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 170 ألف راكب يومياً وقد أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة، وغير مباشرة ومن المتوقع زيادتها في فترة ذروة العمل بالمشروع الى 7000 فرصة عمل.